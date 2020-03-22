22 Mart 2020, Pazar
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Kayserispor'dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-Kırmızılı ekip, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi; "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımındaki bazı oyuncularda ve idari personelinde COVID-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza inanıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.."
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