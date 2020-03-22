22 Mart 2020, Pazar

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Kayserispor'dan Fenerbahçe’ye geçmiş olsun mesajı

Kayserispor'dan F.Bahçe’ye geçmiş olsun mesajı
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

ekiplerinden Hes Kablo , Beko Erkek Basketbol Takımı için hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-Kırmızılı ekip, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda koronavirüs tespit edilen için hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi; "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımındaki bazı oyuncularda ve idari personelinde COVID-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza inanıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.."

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