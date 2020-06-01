Kayseri’den gözdağı
Lig sonuncusu Kayserispor, deplasmanda oynayacağı kritik Fenerbahçe maçına, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Kayserispor, güçlü rakibi F.Bahçe'yle deplasmanda yapacağı kritik maçın hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Günü çift idman yaparak değerlendiren sarı kırmızılılar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Asbaşkan Mustafa Tokgöz, takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğunu ifade ederek, Kadıköy'e galibiyet parolası ile çıkacaklarını söyledi. Kazanarak kümede kalma adına önemli bir engeli aşmak istediklerini söyleyen Tokgöz, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlanıyoruz ve bu tedbirler kapsamında İstanbul'a gidip maçımızı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Bu düşünce ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye iddialı konuştu.
3 GRUP HALİNDE SIKI ÇALIŞMA
F.Bahçe maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, koronavirüs tedbirlerine sıkı sıkıya uyuyor. Sarı-kırmızılılar, Prosinecki yönetiminde ayrı saatlerde çalışan 3 gruba ayrılan futbolcularla, idman yapıyor.
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