21 Mart 2020, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayseri’den çıkış yok!

Kayseri’den çıkış yok!
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

, liglerin ertelenmesinin ardından futbolcularına izin verdi. tarihine kadar izin yapacak olan teknik heyet ve futbolculara, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

, liglerin ertelenmesinin ardından futbolcularına izin verdi. tarihine kadar izin yapacak olan teknik heyet ve futbolculara, yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Asbaşkan Mustafa Tokgöz, teknik heyet ve futbolculara izin dönüşü tek tek virüs taraması yapılacağını belirtti.

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