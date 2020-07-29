29 Temmuz 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Berna Gözbaşı: Süper Lig'de emin adımlarla devam edeceğiz

Süper Lig'de emin adımlarla devam edeceğiz
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

'nin aldığı karar ile küme düşmenin kaldırılması sonrası gelecek sezon tekrar 'de mücadele edecek 'da başkan açıklamalarda bulundu.

Küme düşmenin kaldırılmasıyla 'de tekrar mücadele edecek 'da başkan Trt Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Bu sezon, 10 yıllık başkanların yaşadıklarını yaşamışımdır."
"Bütün kulüp başkanlarına teşekkür ederim. Sayın , Sayın Bakanımıza ve Başkanımıza teşekkür ederim. Süper Lig'de emin adımlarla devam edeceğiz. Bu sezon, 9 aylık başkanım ama 10 yıllık başkanların yaşadıklarını yaşamışımdır."

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