29 Temmuz 2020, Çarşamba
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"Bu sezon, 10 yıllık başkanların yaşadıklarını yaşamışımdır."
Berna Gözbaşı: Süper Lig'de emin adımlarla devam edeceğiz
TFF'nin aldığı karar ile küme düşmenin kaldırılması sonrası gelecek sezon tekrar Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu.
Küme düşmenin kaldırılmasıyla Süper Lig'de tekrar mücadele edecek Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı Trt Spor'a açıklamalarda bulundu.
"Bu sezon, 10 yıllık başkanların yaşadıklarını yaşamışımdır."
"Bütün kulüp başkanlarına teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve TFF Başkanımıza teşekkür ederim. Süper Lig'de emin adımlarla devam edeceğiz. Bu sezon, 9 aylık başkanım ama 10 yıllık başkanların yaşadıklarını yaşamışımdır."
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