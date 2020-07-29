29 Temmuz 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: "Kayserispor sevdalıların gözü aydın olsun"

Kayserispor sevdalıların gözü aydın olsun
KAYSERİSPOR
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

Hes Kablo Basın Sözcüsü , 'nin ligden düşmenin bu yıl için kaldırılması kararının ardından yaptığı açıklamada; "Tüm Kayserispor sevdalılarının gözü olsun" dedi.

Tokgöz sosyal paylaşım sitesi Twitter'den Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ile birlikte fotoğrafını paylaşarak, "Bu fotoğrafı paylaşmak için aylarca bekledim, büyük bir başarı ancak bu fotoğraftaki inancımızı coşkumuzu anlatabilirdi. Tüm @ FK sevdalıların gözü olsun. Yepyeni bir oluşumla yeniden başlıyoruz. Son bir soru? İnananlar burada mı?" ifadelerine yer verdi.

Hes Kablo Kayserispor; Süper Lig'de 34 haftada topladığı 32 puanla ligi 17. sırada tamamlamıştı.

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