14 Mart 2020, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Kayserispor 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 14.03.2020

ekiplerinden Kulübü, alt yapıda bulunan 3 futbolcu ile profesyonel sözleşme yaptı.

, alt yapıdan 3 futbolcu ile profesyonel sözleşme yaptı. Sarı Kırmızılı kulüp alt yapı hocalarının raporu doğrultusunda 2003 doğumlu , 2004 doğumlu ve 2005 doğumlu ile profesyonel sözleşme yaptı.

Hes Kablo Kayserispor Alt yapı Sorumlusu , "Alt yapıya verdiğimizin önemin karşılığını görmeye başladık. Geleceğin başarılı futbolcuları olacağına inandığımız 3 kardeşimiz ile profesyonel sözleşme imzaladık. Kendi kategorilerinde oynadıkları başarılı futbolla takdir toplayan Abdulkadir Taşdan, Talha Sarıarslan ve Muhammed Eren Arıkan'a başarılar diliyorum. Türk futboluna armağanımız olsun. Umarım hem Kayserispor hem de Türk futbolu için başarılı bireyler olurlar. Bu kardeşlerimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm alt yapı hocalarına ve ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.

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