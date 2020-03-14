Kayserispor 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Kulübü, alt yapıda bulunan 3 futbolcu ile profesyonel sözleşme yaptı.

Hes Kablo Kayserispor, alt yapıdan 3 futbolcu ile profesyonel sözleşme yaptı. Sarı Kırmızılı kulüp alt yapı hocalarının raporu doğrultusunda 2003 doğumlu Abdulkadir Taşdan, 2004 doğumlu Talha Sarıarslan ve 2005 doğumlu Muhammed Eren Arıkan ile profesyonel sözleşme yaptı.

Hes Kablo Kayserispor Alt yapı Sorumlusu Kamuran Arı, "Alt yapıya verdiğimizin önemin karşılığını görmeye başladık. Geleceğin başarılı futbolcuları olacağına inandığımız 3 kardeşimiz ile profesyonel sözleşme imzaladık. Kendi kategorilerinde oynadıkları başarılı futbolla takdir toplayan Abdulkadir Taşdan, Talha Sarıarslan ve Muhammed Eren Arıkan'a başarılar diliyorum. Türk futboluna armağanımız olsun. Umarım hem Kayserispor hem de Türk futbolu için başarılı bireyler olurlar. Bu kardeşlerimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm alt yapı hocalarına ve ailelerine teşekkür ediyorum." dedi.

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