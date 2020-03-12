12 Mart 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü

Kayserispor'da Malatyaspor maçı hazırlıkları sürdü
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.03.2020

takımlarından Hes Kablo , pazar günü sahasında oynayacağı BtcTurk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

'in 26'ncı haftasında BcTurk 'u konuk edecek olan Hes Kablo , müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde sürdürdü. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın ilk kısmında düz koşu yapan futbolcular daha sonra kondisyon çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Miguel Lopes antrenmanda yer almadı. Diego Angole ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Süper Lig'in en kötü averajı Kayserispor'da Süper Lig'in en kötü averajı Kayserispor'da
Lige havlu atmadık Lige havlu atmadık
Kasımpaşa Kayserispor'u farklı geçti Kasımpaşa Kayserispor'u farklı geçti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör