Prosinecki: Oyuncularım inanılmaz oynadı
Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz oynadılar." dedi.
Aldığı 3 puanla ligin bitimine 4 hafta kala puanını 31'e yükselterek puan cetvelinde 14. sıraya kadar yükselen Hes Kablo Kayserispor'da yüzler gülüyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Robert Prosinecki, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz oynadılar, büyük oynadılar diyebiliriz. Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı inanılmaz bir gayret aldılar. Çünkü çok istediler. Bizim bu aldığımız galibiyetler tesadüf değil. Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık. Şu an bunun tadını çıkaracağız. İyi bir galibiyet aldık. 3 gün sonra Rizespor maçımız var, o yüzden ona odaklanacağız. Şu an karakterli, savaşan bir takım oluşturduk. Tekrar söylüyorum Kayserispor havlu atmadı, umarım son 4 maçta en iyisini yapıp ligde kalacağız" dedi.
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