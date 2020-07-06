07 Temmuz 2020, Salı

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Prosinecki: Oyuncularım inanılmaz oynadı

Prosinecki: Oyuncularım inanılmaz oynadı
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 'in 30. haftasında 'ı 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz oynadılar." dedi.

Aldığı 3 puanla ligin bitimine 4 hafta kala puanını 31'e yükselterek puan cetvelinde 14. sıraya kadar yükselen Hes Kablo 'da yüzler gülüyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan , "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz oynadılar, büyük oynadılar diyebiliriz. gibi iyi bir takıma karşı inanılmaz bir gayret aldılar. Çünkü çok istediler. Bizim bu aldığımız galibiyetler tesadüf değil. Son 4 maçımızda 3 galibiyet aldık. Şu an bunun tadını çıkaracağız. İyi bir galibiyet aldık. 3 gün sonra Rizespor maçımız var, o yüzden ona odaklanacağız. Şu an karakterli, savaşan bir takım oluşturduk. Tekrar söylüyorum Kayserispor havlu atmadı, umarım son 4 maçta en iyisini yapıp ligde kalacağız" dedi.

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