28 Şubat 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Hes Kablo Kayserispor Göztepe maçına hazırlanıyor

Kayserispor Göztepe maçına hazırlanıyor
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2020

Hes Kablo , 'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. İstasyon ve top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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