28 Şubat 2020, Cuma
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Hes Kablo Kayserispor Göztepe maçına hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 28.02.2020
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. İstasyon ve top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
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