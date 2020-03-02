02 Mart 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Lopes kadrodan çıkarıldı

Kayserispor'da Lopes kadrodan çıkarıldı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2020

'in 24.haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Hes Kablo 'da 21 kişilik maç kadrosu belli oldu. Sarı Kırmızılı takımın kaptanı , sakatlığından ötürü maç kadrosundan çıkarıldı.

Hes Kablo 'da takım kaptanı maç kadrosundan çıkarıldı. Sağ bacak diz arkasında sıvı artısından ötürü rahatsızlık hisseden Lopes, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon 21 , 2 Türkiye Kupası maçında forma giyen Portekizli futbolcu, Kasımpaşa ile önümüzdeki hafta oynanacak lig maçında da takımındaki yerini alamayacak.

21 KİŞİLİK KADRO

'da sakatlığı geçen Hasan Hüseyin maç kadrosunda yerini aldı. Teknik Direktör Robert Prosinecki'nin kadroya dahil ettiği futbolcu şunlar: Aksel Aktaş, Artem Kravets, Ben Rienstra, Bernard Mensah, Cristian Sapunaru, Diego Angelo, Dja Djedje, Emre Demir, Emre Taşdemir, Enver Cenk Şahin, Gustavo Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, İsmail Çipe, Mario Situm, Mert Kula, Muris Mesanovic, Oğuzhan Çapar, Pedro Henrique, Silviu Lung, Yasir Subaşı, Zoran Kvrzic.

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