27 Şubat 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor idmanında 3 eksik!

Kayserispor idmanında 3 eksik!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2020

ekiplerinden 'da, maçına hazırlık tüm hızıyla sürüyor. İdmanda 3 isimden yoksun çalışan sarı-kırmızılılar çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

takımlarından , pazartesi günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına hız verdi.

Ligin 24'üncü haftasının kapanış maçında Göztepe'yi konuk edecek olan ve dünü çift idmanla geçiren Hes Kablo Kayserispor, müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör yönetiminde devam etti. Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanın ilk kısmında düz koşu ve pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın 2'nci bölümünde ise çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Kas yırtığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Ziya Alkurt takımla çalışırken, Ömer Uzun ve Nurettin Korkmaz ise takımdan ayrı çalıştı.

Levent Kurt: Kayserispor benim sevdam haberin devamı
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