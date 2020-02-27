28 Şubat 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Tofaş çıkışa geçti!

Tofaş çıkışa geçti!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2020

ING Süper Ligi'nde Tofaş 22.hafta mücadelesinde sahasında Bahçeşehir Kolejini konuk etti. Maçtan 77-76 galip ayrılan ekibi, bu galibiyetle yeniden çıkış yakalamayı başardı.

Tofaş Takımı, 'ni 77-76 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta mücadelesinde Tofaş, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Nilüfer Tofaş Spor Salonu'nda oynanan maça , Tarik Phillip, Sammy Mejia,DJ White ve Devin Williams beşlisiyle başlayan mavi-yeşilliler, rakibini 77-76 mağlup etmeyi başardı. Ligde 4 haftalık galibiyet serisi 8 Şubatta deplasmanındaki mağlubiyetle sona eren ekibi, bu galibiyetle yeniden çıkış yakalamayı başardı. Tofaş, ligde 34 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

F.Bahçe Öznür Kablo deplasmanda mağlup haberin devamı
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