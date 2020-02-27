28 Şubat 2020, Cuma
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Tofaş çıkışa geçti!
Giriş Tarihi: 28.02.2020
ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş 22.hafta mücadelesinde sahasında Bahçeşehir Kolejini konuk etti. Maçtan 77-76 galip ayrılan Bursa ekibi, bu galibiyetle yeniden çıkış yakalamayı başardı.
Tofaş Basketbol Takımı, Bahçeşehir Koleji'ni 77-76 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi 20. hafta mücadelesinde Tofaş, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti. Nilüfer Tofaş Spor Salonu'nda oynanan maça Barış Ermiş, Tarik Phillip, Sammy Mejia,DJ White ve Devin Williams beşlisiyle başlayan mavi-yeşilliler, rakibini 77-76 mağlup etmeyi başardı. Ligde 4 haftalık galibiyet serisi 8 Şubatta Türk Telekom deplasmanındaki mağlubiyetle sona eren Bursa ekibi, bu galibiyetle yeniden çıkış yakalamayı başardı. Tofaş, ligde 34 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.
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