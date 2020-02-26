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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi LDLC ASVEL Feminin 78-65 Fenerbahçe Öznür Kablo | MAÇ SONUCU
Giriş Tarihi: 26.02.2020
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 14. ve son haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Feminin takımına deplasmanda 78-65 mağlup oldu.
Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 14-14 beraberlikle tamamlandı.
Maçın ilk yarısını 34-33 geride geçen Fenerbahçe Öznur Kablo, 3. periyotta da rakibinin 54-50'lik üstünlüğüne engel olamadı.
Sarı-lacivertli takım, sahadan 78-65 mağlup ayrıldı.
Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü kez yenildi.
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