26 Şubat 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi LDLC ASVEL Feminin 78-65 Fenerbahçe Öznür Kablo | MAÇ SONUCU

F.Bahçe Öznür Kablo deplasmanda mağlup
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.02.2020

Basketbolda 'nin 14. ve son haftasında B Grubu'nda , temsilcisi Feminin takımına deplasmanda 78-65 mağlup oldu.

kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 14-14 beraberlikle tamamlandı.

Maçın ilk yarısını 34-33 geride geçen , 3. periyotta da rakibinin 54-50'lik üstünlüğüne engel olamadı.

Sarı-lacivertli takım, sahadan 78-65 mağlup ayrıldı.

Gruptan lider çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Öznur Kablo, üçüncü kez yenildi.


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