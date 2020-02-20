20 Şubat 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı futbolcu eşleriyle biraraya geldi

Berna Gözbaşı ilginç bir olaya imza attı!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2020

Kayserispor'da başkan önemli bir harakete imza attı. Gözbaşı, futbolcuların eşleri ile bir araya geldi. Futbolcu eşleri ile fotoğraf çekip bunu Instagram hesabından paylaşan Başkan, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

ekibi 'un başkanı futbolcuların eşleriyle kahvaltıda buluştu.

Süper Lig tarihinde ilk kadın başkan olan Berna Gözbaşı, Hes Kablo Kayserispor'un cumartesi günü sahasında karşılaşacağı maçı öncesi futbolcu eşleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Gözbaşı futbolcu eşleriyle çektirdiği fotoğrafı, "Biz büyük bir aileyiz. Hes Kablo Kayserisporumuzun üzüntüsüne, sevincine bizler kadar ortak olan, anı bizimle birebir yaşayan futbolcularımızın eşleri ile kahvaltıda bir araya geldik. Hepsi pırıl pırıl, hepsi eşleri kadar Kayserispor'un da aşığı" yorumu ile paylaştı.

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