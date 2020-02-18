18 Şubat 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

Hes Kablo , 'de 22 Şubat Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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