21 Şubat 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayseri’de 2 final

Kayseri’de 2 final
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 21.02.2020

Denizli’den 3 puanla dönen Kayseri, evinde üst üste Konya ve Göztepe’yle finale çıkacak.

Ligde üst üste ve Göztepe'yi ağırlayacak olan , bu maçları kazanarak kümede kalma yarışından kopmamak istiyor. Asbaşkan Mustafa Tokgöz, "Bu iki maça da 3 puan parolasıyla çıkacağız. Kaybetme şansımız yok" dedi. Öte yandan Başkan Berna Gözbaşı, futbolcuların eşleriyle kahvaltıda buluştu. Başkan Gözbaşı çektirdiği fotoğrafı, "Hepsi pırıl pırıl, hepsi eşleri kadar Kayserispor'un da aşığı" yorumu ile paylaştı.
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