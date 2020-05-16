16 Mayıs 2020, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Lung: "Süper Lig'in ertelenmek istendiğini duydum"

Yıldız isimden flaş iddia! Süper Lig erteleniyor mu?
KAYSERİSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.05.2020

Kayserispor'un kalecisi Lung, Rumen basınına 'in geleceğiyle ilgili önemli ifadeler kullandı. Rumen file bekçisi, 'da başlayacağı duyurulan Süper Lig'in, bazı takımlarda corona virüsüne rastlanması nedeniyle yeniden erteleneceğini öne sürdü.

ekibi Kayserispor'da forma giyen Rumen kaleci Silviu Lung, 'da yeniden başlayacağı duyurulan Süper Lig'le ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

"FEDERASYONUN ERTELEMEK İSTEDİĞİNİ DUYDUM"

Ülkesinin basınına konuşan Rumen file bekçisi, "13-14 Haziran'da başlayacağımızı söylediler ancak federasyonun () tekrar ertelemek istediklerini duydum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de vakalar ortaya çıktı. Erzurumspor'da 12 vaka ortaya çıktı. Burada birçok tartışma yaşanıyor. 'Bunun olacağını biliyorduk. Ortada bir risk var.' gibi yorumlar yapılıyor. Bence federasyon da bunun farkında. Sağlık her zaman önce gelir. Federasyon son olarak doğru kararı verecektir" dedi.

Liglerin iptaline ilişkin flaş cevap! haberin devamı

"3 KEZ TEST YAPTIRDIK"

30 yaşındaki kaleci, antrenman çalışmalarıyla ilgili ise, "Antremanlara 4 gün önce 8 kişilik üç grup halinde başladık. Tekrar test yaptırdık. tekrar başlayıp başlamayacağımızı göreceğiz. Şu ana kadar buna hayır derim. Geçen gün yaptırdığımız testlerin sonucunu bekliyoruz. Bu üç hafta içinde bize yapılan 3. testti" ifadesini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Barcelona takip ediyor Barcelona takip ediyor
Kayserispor sahaya indi Kayserispor sahaya indi
Kimsenin kuklası değiliz Kimsenin kuklası değiliz
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör