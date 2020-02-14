14 Şubat 2020, Cuma

KAYSERİSPOR

Hes Kablo Kayserispor Yukatel Denizli yolcusu

Kayserispor Denizli yolcusu
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 14.02.2020

'in 22.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan , bu karşılaşma için bugün yola çıkıyor.

'in 22.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan , bugün deplasmana hareket edecek. Son çalışmasını gerçekleştirdikten sonra öğle uçağı ile önce İstanbul'a ardından da 'ye gidecek olan sarı kırmızılılar, sonrasında maç saatini beklemeye çekilecek. 15 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'de oynanacak müsabakada sarı kırmızılı takım kafilesinde sakatlıkları bulunan kaleci Hakan Arıkan, Hasan Hüseyin, Ziya Alkurt, Alpay Çelebi ve Nurettin Korkmaz yer almayacak.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 12 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligin en çok gol yiyen takımı Kayserispor haberin devamı
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