Denizlispor ile Kayserispor 20. randevuda
Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde 20.kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 22.haftasında Denizli'de Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor 3 puan mücadelesi verecek.
Saat 14.00'de oynanacak müsabakada galibiyet kovalayacak iki ekip, Süper Lig tarihinde 20.kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 19 maçta Denizlispor 7 kez Kayserispor ise 6 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Yeşil Siyahlı ekip, bu maçlarda 21 gol atarken Kayserispor ise 23 gol attı. Denizli'de oynanan 9 maçta 6 kez Denizlispor 1 kez Kayserispor kazandı. 2 maç da berabere bitti. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabaka ise karşılıklı atılan goller ile 1-1 neticelenmişti.
2 takım arasında oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:
2019/2020 Kayserispor-Denizlispor 1-1
2009/2010 Denizlispor-Kayserispor 1-0
2009/2010 Kayserispor-Denizlispor 3-0
2008/2009 Kayserispor-Denizlispor 2-0
2008/2009 Denizlispor-Kayserispor 1-0
2007/2008 Kayserispor-Denizlispor 1-1
2007/2008 Denizlispor-Kayserispor 2-0
2006/2007 Denizlispor-Kayserispor 2-1
2006/2007 Kayserispor-Denizlispor 1-0
2005/2006 Kayserispor-Denizlispor 2-2
2005/2006 Denizlispor-Kayserispor 1-3
2004/2005 Kayserispor-Denizlispor 1-0
2004/2005 Denizlispor-Kayserispor 2-1
1995/1996 Kayserispor-Denizlispor 0-0
1995/1996 Denizlispor-Kayserispor 2-2
1994/1995 Denizlispor-Kayserispor 3-0
1994/1995 Kayserispor-Denizlispor 5-1
1985/1986 Kayserispor-Denizlispor 0-2
1985/1986 Denizlispor-Kayserispor 0-0
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