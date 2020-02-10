10 Şubat 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da Mensah 2. golünü attı

Mensah 2. golünü attı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Hes Kablo ’un Ganalı futbolcusu son 2 maçta 2 gol attı. Sarı-kırmızılılarda bu sezon en çok asist yapan futbolculardan birisi olan Mensah, Ankaragücü maçı sonrasında oynadığı maçında da gol attı.

Ankaragücü maçında takımının tek golünü atan Ganalı futbolcu, maçında da takımının ilk golünü penaltıdan kaydetti.

Bu sezon 4 asist ile oynayan Mensah, Ankaragücü maçında gördüğü kart sonrasında cezalı duruma düşmüş ve Galatasaray maçında oynamamıştı. Mensah, Antalyaspor maçında takımının ilk golünü atan isim olmuştu.

Gol düellosunda kazanan yok haberin devamı
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