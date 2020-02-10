10 Şubat 2020, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Prosinecki: Havlu atmadık

Prosinecki: Havlu atmadık
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 10.02.2020

Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki, sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı.

Kayserispor Teknik Direktörü Prosinecki, sarı-kırmızılı camiaya umut dağıttı. Hırvat çalıştırıcı, "Havlu atmadık, savaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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