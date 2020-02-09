09 Şubat 2020, Pazar

SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | Hes Kablo Kayserispor 2-2 Fraport TAV Antalyaspor

Gol düellosunda kazanan yok
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 Giriş Tarihi: 09.02.2020

'in 21. haftasında , sahasında Fraport TAV ile 2-2 berabere kaldı. 'un golleri 41. dakikada Bernard Mensah (p) ve 46. dakikada Pedro Henrique'den gelirken, ekibinin golleri 45. dakikada (p) ve 84. dakikada Fredy kaydetti.

Ligin 21. haftasında ile , Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Son 6 maçında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, Antalyaspor, mücadelesinin ardından üst üste ikinci beraberliğini aldı.

Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Kayserispor, son sırada bulunurken, Antalyaspor ise 19 puanla 15. sırada yer aldı.

'in 22. haftasında Kayserispor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Denizlispor'a konuk olacak. Antalyaspor ise 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında 'yı ağırlayacak.

PODOLSKI İLK KEZ SAHADA

Fraport TAV Antalyaspor'un ara döneminde kadrosuna kattığı , yeni takımıyla ilk maçına karşısında çıktı. 78. dakikada oyuna dahil olan Alman yıldız, mücadelenin 79. dakikasında topla ilk buluşmasında topu ağlara gönderdi ancak gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

SİNAN GÜMÜŞ'TEN İLK GOL

temsilcisinin bir diğer yeni transferi , yeni takımıyla ilk golünü Kayserispor'a attı. Genoa'dan sezon sonuna kadar kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, 46. dakikada penaltıdan attığı golle takımı adına beraberliği sağladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada sağ açıktan serbest vuruş kullanan Hakan'ın ortasına ceza sahası içinde ayağı ile vuran Grando'nun şutu auta gitti.

21'inci dakikada sağ açıkta topla buluşan Djedje ceza sahası içine girmeden çektiği şutu kaleci Boffin kurtardı.

31'inci dakikada Antalyaspor yarı alanında Pedro'nun attığı pas sonrası topla buluşan Mensah'ın şutunu kaleci Boffin kornere çeldi.

40'ıncı dakikada Hes Kablo Kayserispor'un korner atışında top ceza sahası içinde Kudriashov'un eline çarptı. Hakem penaltı kararı verdi.

41'inci dakikada Mensah kullandığı penaltıda topu ağlarla buluşturdu. (1-0)

44'üncü ceza sahası içinde Lopes rakibi Kudriashov ile iki mücadeleye girerken hakem Koray Gençerler faul nedeniyle penaltı kararı verdi.

45'inci dakikada penaltı atışını kullanan Sinan topu ağlarla buluşturdu. (1-1)

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 sona erdi

46'ncı dakikada Djedje'nin ceza alanına yaptığı ortada Situm'un kafa vuruşunu kaleci Boffen elleriyle uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Pedro topu ağlarla buluşturdu. (2-1)

62'nci dakikada ceza sahası dışında rakibinden topu alan Mesanovic ceza sahası içine girerek, çektiği şutu Boffin kornere çeldi.

79'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Podolski topu ağlara yolladı. VAR incelemesi sonucu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

84'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Kudriashov ceza sahası dışında bulunan Ribeiro'ya yerden pas verdi. Topun gelişine vuran Ribeiro topu ağlarla buluşturdu. (2-2)

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