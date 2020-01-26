26 Ocak 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor'dan Cangele’ye plaket!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2020

, eski futbolcusu Franco Dario ’ye Ankaragücü maçı öncesi kulübe yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür plaketi verdi.

Başkan Berna Gözbaşı'nın daveti üzerine Kayseri'ye gelen Arjantinli futbolcu, müsabaka öncesinde sahaya inerek taraftarı selamladı. Yoğun ilgi gösteren taraftarlar, 'ye 3'lü çektirdi.

Karşılaşma öncesi Franco Cangele'ye Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz tarafından plaket verildi. Cangele, Ankaragücü karşılaşmasını locadan takip etti.

Kayserispor ile Ankaragücü yenişemedi haberin devamı
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