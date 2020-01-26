Kayserispor Cangele’ye plaket verdi

Hes Kablo Kayserispor, eski futbolcusu Franco Dario Cangele’ye Ankaragücü maçı öncesi kulübe yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür plaketi verdi.

Başkan Berna Gözbaşı'nın daveti üzerine Kayseri'ye gelen Arjantinli futbolcu, müsabaka öncesinde sahaya inerek taraftarı selamladı. Yoğun ilgi gösteren taraftarlar, Cangele'ye 3'lü çektirdi.

Karşılaşma öncesi Franco Cangele'ye Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz tarafından plaket verildi. Cangele, Ankaragücü karşılaşmasını locadan takip etti.