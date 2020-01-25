MAÇ SONUCU | Hes Kablo Kayserispor 1-1 MKE Ankaragücü

Süper Lig'in 19. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibinin golü 23. dakikada Mensah (p) gelirken, başkent temsilcisinin golü 68. dakikada Alihan'dan geldi. Öte yandan Ankaragücü'nde Cebrail Karayel, 48. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ortasında, Henrique meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

12. dakikada Pazdan'ın şık pasında ceza sahası içinde topla buluşan Orgill'in şutuna kayarak müdahale eden Emre Taşdemir topu uzaklaştırmayı başardı.

15. dakikada Cebrail Karayel'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Canteros'un sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

19. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mensah'ın ceza sahasına gönderdiği topu Pazdan uzaklaştırdı. Bu pozisyonda VAR hakemleri Cüneyt Çakır'ı pozisyonu izlemeye davet etti. Çakır, Pazdan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 23. dakikada penaltıyı kullanan Mensah, topu kaleci Korcan Çelikay'ın sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

27. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Emre Taşdemir'in çizgiye indikten sonra kaleye paralel gönderdiği top, savunma oyuncularını geçerek Situm'un önünde kaldı. Situm'un uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.

45+6. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Lopes'in pasında altıpas üzerinde topla buluşan Emre Demir'in etkisiz vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresini Kayserispor 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada MKE Ankaragücü sahada 10 kişi kaldı. Kayserisporlu Henrique ile girdiği mücadelede Cebrail Karayel ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

58. dakikada sağ köşe gönderinden Canteros'un kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Kulusic'in kafa şutunda, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

68. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Pinto'nun ceza sahasına gönderdiği ortaya, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Alihan Kubalas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

83. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mensah'ın kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Korcan Çelikay güçlükle topu kornere çeldi.

84. dakikada Aksel Aktaş'ın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta top Orgill'e çarparak kornere gitti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır topun Orgill'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Çakır, VAR'dan gelen öneriyle pozisyonu saha kenarında ekrandan izleyip penaltı kararını ve Orgill'e gösterdiği sarı kartı iptal etti.

90+4. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Scarione'nin, sert şutunda top sol kale direğine çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREM UNUTULMADI

Öte yandan, Kayserisporlu futbolcular Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremi unutmayarak "Kalbimiz de dualarımız da sizinle Elazığ - Malatya." yazılı pankartla sahaya çıktı. Maç öncesi statta depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kayserisporlu taraftarlar ise depremzedelere destek amaçlı atkı ve berelerini saha kenarına attı.



