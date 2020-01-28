28 Ocak 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Robert Prosinecki:“Biz havlu atmadık, Kayserispor ligden umudunu kesmemiştir”

Kayserispor ligden umudunu kesmemiştir”
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 28.01.2020

, ligde havlu atmadıklarını söyleyerek, “ ile Sapunaru’nun gelmesi ve takımın gösterdiği performansla beraber kolay olmayacak olan Galatasaray maçından puanlar alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Süper lig ekiplerinden , ligin 20. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.

Kayserispor'dan Cangele’ye plaket! haberin devamı

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Robert Prosinecki, "Ankaragücü maçı için yazık oldu diyebilirim. Gerçekten her şeyi yaptık. Bence çok iyi oynadık. Her futbolcu iyi oynadı. İnanılmaz şanslar bulduk. Özellikle 1-0'dan sonra maçı 3'e götürecek şanslar bulduk ama bir türlü değerlendiremedik. Genel manada çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. 2 puan kaybettiğimiz için üzüldük. Herkesin bildiği gibi zor durumdayız. Ligde puan durumunda zor durumdayız. Biz bu oyundan umutlandık. Gerçekten çok iyi oynadık. Önümüzde Galatasaray maçı var. Çok zor bir mücadele. Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğunu anlatmaya gerek yok. Biz iyi hazırlanıyoruz, başımız dik. O maçtan da en iyi sonucu almak için hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Prosinecki, "Ankaragücü maçında kaleye yaklaşık 25 şutumuz var. Kaleye çok gittik. Ciddi manada bir özgüven sıkıntımız olduğu için belki de bu yüzden kazanamadık. Eksiklikler önemli ama maça daha süre var. Djedje dönüyor ve Sapunaru gibi bir futbolcu geri geldi. Müthiş bir tecrübesi var. Ona çok güveniyoruz. Takımı oluşturacağız. Biz havlu atmadık. Kayserispor ligden umudunu kesmemiştir. Çok umutluyuz. Çünkü gerçekten inanılmaz bir mücadele sergiledik. ile Sapunaru'nun gelmesi ve takımın gösterdiği performansla beraber kolay olmayacak olan Galatasaray maçından puanlar alacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor'dan Cangele’ye plaket! Kayserispor'dan Cangele’ye plaket!
Bernard Mensah G.Saray maçında yok! Bernard Mensah G.Saray maçında yok!
Prosinecki: Biz havlu atmıyoruz, buradayız Prosinecki: Biz havlu atmıyoruz, buradayız
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör