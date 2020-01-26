26 Ocak 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah G.Saray maçında yok!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2020

ekiplerinden ’un Ganalı oyuncusu , 20. hafta maçında karşısında forma giyemeyecek.

'da dün oynanan Ankaragücü maçının 54.dakikasında gören , dört sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Mensah, ligin 20.haftasında İstanbul'da oynanacak olan maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray maçından sonra cezasını tamamlayacak olan Bernard Mensah, ligin 21.haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçında yeniden takımdaki yerini alacak.

MAÇ SONUCU | Hes Kablo Kayserispor 1-1 MKE Ankaragücü

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