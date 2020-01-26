26 Ocak 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Bernard Mensah kart cezalısı
Giriş Tarihi: 26.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, 20. hafta maçında Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Hes Kablo Kayserispor'da dün oynanan Ankaragücü maçının 54.dakikasında sarı kart gören Bernard Mensah, dört sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü. Mensah, ligin 20.haftasında İstanbul'da oynanacak olan Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray maçından sonra cezasını tamamlayacak olan Bernard Mensah, ligin 21.haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçında yeniden takımdaki yerini alacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...