19 Ocak 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Pedro Hernique golle döndü

Pedro Hernique golle döndü
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2020

ekiplerinden Hes Kablo ’un Brezilyalı oyuncusu ligin ikinci yarısına golle başladı.

Alanyaspor deplasmanında farklı mağlup olan Hes Kablo 'da takımın tek golünü atan isim Brezilyalı Pedro Henrique oldu.

Pedro Henrique, müsabakanın 65. dakikasında oyuna girdi ve 87. dakikada golünü attı. Brezilyalı oyuncu bu sezonki 5.golüne imza attı. Ligin ilk yarısında Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa ve Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşayan ikinci yarıdaki ilk golünü Alanyaspor'a attı.

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