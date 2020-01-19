19 Ocak 2020, Pazar
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Pedro Hernique golle döndü
Giriş Tarihi: 19.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı oyuncusu Pedro Hernique ligin ikinci yarısına golle başladı.
Alanyaspor deplasmanında farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da takımın tek golünü atan isim Brezilyalı Pedro Henrique oldu.
Pedro Henrique, müsabakanın 65. dakikasında oyuna girdi ve 87. dakikada golünü attı. Brezilyalı oyuncu bu sezonki 5.golüne imza attı. Ligin ilk yarısında Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa ve Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşayan Pedro Hernique ikinci yarıdaki ilk golünü Alanyaspor'a attı.
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