18 Ocak 2020, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor’da Lung şoku

Kayserispor’da Lung şoku
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2020

’in ikinci yarısına Alanya deplasmanında start veren ’da kaleci sakatlandı. Sağ el serçe parmağında çatlak olduğu tespit edilen başarılı file bekçisi maçı kadrosundan da çıkarıldı.

'un Rumen kalecisi , maçı öncesi sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.

Salı günü ile oynanacak Son 16 turu ikinci maçında da görev yapamayacak olan Lung'un önümüzdeki hafta Kayseri'de oynanacak Ankaragücü maçında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Kayserispor'da ameliyat olan Alpay Çelebi, Nurettin Korkmaz, , kasığından sakatlığı bulunan Miguel Lopes, kas ağrısı olan Ziya Alkurt'tan sonra kaleci Lung da sakatlar kervanına dahil oldu.

Mustafa Pektemek Alanyaspor'da! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Alanya evinde farka koştu Alanya evinde farka koştu
Kayserispor'dan toplu imza töreni! Kayserispor'dan toplu imza töreni!
Enver Cenk Şahin’in lisansı çıktı Enver Cenk Şahin’in lisansı çıktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör