18 Ocak 2020, Cumartesi
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Kayserispor’da Lung şoku
Giriş Tarihi: 18.01.2020
Süper Lig’in ikinci yarısına Alanya deplasmanında start veren Kayserispor’da kaleci Silviu Lung sakatlandı. Sağ el serçe parmağında çatlak olduğu tespit edilen başarılı file bekçisi Alanyaspor maçı kadrosundan da çıkarıldı.
Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung, Alanyaspor maçı öncesi sakatlanarak kadrodan çıkarıldı.
Salı günü Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ikinci maçında da görev yapamayacak olan Lung'un önümüzdeki hafta Kayseri'de oynanacak Ankaragücü maçında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Kayserispor'da ameliyat olan Alpay Çelebi, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, kasığından sakatlığı bulunan Miguel Lopes, kas ağrısı olan Ziya Alkurt'tan sonra kaleci Lung da sakatlar kervanına dahil oldu.
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