19 Ocak 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Hasan Hüseyin ve Djedje cezalı duruma düştü

Kayserispor'da 2 oyuncu cezalı!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 19.01.2020

ekiplerinden ’da ile , Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

, ligin 19. haftasında sahasında oynayacağı Ankaragücü maçında orta sahanın iki önemli ismi olan ve 'den faydalanamayacak. Her iki oyuncu da, Alanyaspor ile oynanan müsabakada gördükleri sonrasında cezalı duruma düştüler.
Alanyaspor maçının 45.dakikasında sarı kart gören Hasan Hüseyin Acar ve 55.dakikada sarı kart gören Dja Djedje önümüzdeki hafta Kayseri'de oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecekler.

Hem Hasan Hüseyin Acar hem de Dja Djedje Salı günü son 16 tur rövanş maçında Fenerbahçe karşısında forma giyebilecekler.

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