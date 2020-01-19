Fenerbahçe - Kayserispor maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16'ya kalan Hes Kablo Kayserispor rövanş karşılaşmasında 21 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Kayseri'de oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor müsabakasını Denizli Bölgesinden Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan. Bu zorlu doksan dakikada VAR Hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu ve AVAR Hakemi Çağdaş Altay olacak.

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