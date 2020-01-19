19 Ocak 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Kayserispor maçının hakemi belli oldu

F.Bahçe - Kayserispor maçının hakemi belli oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 19.01.2020

Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında ile karşılaşmasını yönetecek.

Son 16'ya kalan rövanş karşılaşmasında 21 Ocak 2020 Salı günü saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta 'de oynanan karşılaşma golsüz sona ermişti. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacak olan zorlu karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor müsabakasını Denizli Bölgesinden yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan. Bu zorlu doksan dakikada VAR Hakemi olarak Yaşar Kemal Uğurlu ve AVAR Hakemi Çağdaş Altay olacak.

''Fenerbahçe şu an transfer yapamıyor'' haberin devamı

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