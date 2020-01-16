16 Ocak 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor Ömer Memiş ile sözleşme imzaladı

Ömer Memiş Kayserispor'da!
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 16.01.2020 Giriş Tarihi: 16.01.2020

ekiplerinden 'da U19 takımında forma giyen 19 yaşındaki profesyonel oldu. 2001 doğumlu stoperle 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

alt yapısında sezon başında 1461 Trabzonspor'dan transfer olan 2001 doğumlu stoper profesyonel olarak 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2003 yılında Trabzonspor alt yapısında futbola başlayan ve ardından 1461 Trabzonspor takımlarından forma giyen Ömer, 2019 yılında Hes Kablo Kayserispor bünyesinde. Teknik heyetin raporu doğrultusunda dün profesyonel olan savunma futbolcusu ile 2024 yılına kadar sözleşme yapıldı.

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