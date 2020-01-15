15 Ocak 2020, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Berna Gözbaşı: Transfer yasağını kaldırttım

Berna Gözbaşı: Transfer yasağını kaldırttım
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2020

ile Kayseri'de oynanan maçı sonrasında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Başkanı , sarı-kırmızılı camiaya müjdeli haberi verdi.

Başkanı , sarı-kırmızılı kulübün yasağına maruz kalmayacağını söyledi. Gözbaşı, "Douglao'dan ötürü yaşanan transfer sıkıntısını bugün itibariyle aştık. 1 milyon 310 bin Avro yani 8,5 milyon TL ödeme yaparak Kayserispor'un transfer tahtasını açtırdım. Yeni transfer ettiğimiz oyuncuların lisansları çıkacak" dedi.

Maç sonrası stat önünde yaptığı "Hain Kayserili" cümlesi ile ilgili olarak da, "Kesinlikle eski başkan veya eski yöneticileri ima etmedim. Birileri kendi hesaplaşmalarına bizleri alet etmek istiyor. Kayserispor kimsenin şahsi kaprislerini yaşayacağı, hesaplaşmalarını göreceği bir kurum değildir. Kayserispor'un zarar görmemesi adına o hainin adını şimdi açıklamayacağım. Ama şu işler bir bitsin. Muhakkak o ismi herkes bilecek" yorumu yaptı.

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