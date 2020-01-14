Berna Gözbaşı: Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bazı kişilerin lisans çıkarmamak için uğraş verildiğini iddia ederek, "Kayserili hainler" cümlesi kurdu.
Süper Lig'in son sırasında bulunan Kayserispor'da yeni transfer edilen futbolculara lisans çıkarılamaması ile ilgili olarak Başkan Berna Gözbaşı açıklama yaptı.
Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalar yapan Başkan Berna Gözbaşı, "Lisans işlemlerini bitirmememiz için uğraştılar. Bunların kim olduğunu lisans işlemlerini bitirdikten sonra açıklayacağım. Hainlik hikayelerini açıklayacağım. Eskiden kalan, zamanında yapılmayan ödemeler, ayağına bir iki kere top değmemiş adamları gönderip böyle başımıza bela oluyorlar. Dün akşama kadar bir şey yokken, akşam 6'da bir anda bir operasyon yapıldı. Ama yarın çözüyoruz sıkıntı yok. Buraya kadar getirdikten sonra biz o parayı öderiz, kimse de Kayserispor'a operasyon çekemez" açıklaması yaptı.
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