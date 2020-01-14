14 Ocak 2020, Salı

KAYSERİSPOR

Berna Gözbaşı: Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez

Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Başkanı , bazı kişilerin lisans çıkarmamak için uğraş verildiğini iddia ederek, "Kayserili hainler" cümlesi kurdu.

'in son sırasında bulunan 'da yeni transfer edilen futbolculara lisans çıkarılamaması ile ilgili olarak Başkan açıklama yaptı.

ile oynanan Son 16 turu ilk maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalar yapan Başkan Berna Gözbaşı, "Lisans işlemlerini bitirmememiz için uğraştılar. Bunların kim olduğunu lisans işlemlerini bitirdikten sonra açıklayacağım. Hainlik hikayelerini açıklayacağım. Eskiden kalan, zamanında yapılmayan ödemeler, ayağına bir iki kere top değmemiş adamları gönderip böyle başımıza bela oluyorlar. Dün akşama kadar bir şey yokken, akşam 6'da bir anda bir operasyon yapıldı. Ama yarın çözüyoruz sıkıntı yok. Buraya kadar getirdikten sonra biz o parayı öderiz, kimse de Kayserispor'a operasyon çekemez" açıklaması yaptı.

Emre Demir'in maç sonu açıklamaları

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