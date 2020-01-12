12 Ocak 2020, Pazar
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Hes Kablo Kayserispor Oğuzhan'ı renklerine bağladı
Giriş Tarihi: 12.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, TFF 1.Lig takımlarından Balıkesirspor'dan 23 yaşındaki Oğuzhan Çapar'ı renklerine bağladı. Genç stoper bu sezon 17 maça çıktı.
Hes Kablo Kayserispor, TFF 1.Lig takımlarından Balıkesirspor'dan 23 yaşındaki Oğuzhan Çapar'ı renklerine bağladı. Stoper mevkinde forma giyen genç futbolcu, bu sezon ligin ilk yarısında oynanan 17 müsabakada da görev yaptı. 2 sarı kart görüp 2 asisti bulunan Oğuzhan 1530 dakika sahada kaldı.
Balıkesirspor alt yapısında yetişen ve 2014 yılında profesyonel olan Oğuzhan Çapar, hafta başında Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.
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