Hes Kablo Kayserispor Oğuzhan'ı renklerine bağladı

Hes Kablo Kayserispor, TFF 1.Lig takımlarından Balıkesirspor'dan 23 yaşındaki Oğuzhan Çapar'ı renklerine bağladı. Stoper mevkinde forma giyen genç futbolcu, bu sezon ligin ilk yarısında oynanan 17 müsabakada da görev yaptı. 2 sarı kart görüp 2 asisti bulunan Oğuzhan 1530 dakika sahada kaldı.

Balıkesirspor alt yapısında yetişen ve 2014 yılında profesyonel olan Oğuzhan Çapar, hafta başında Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.