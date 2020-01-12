12 Ocak 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Hes Kablo Kayserispor Oğuzhan'ı renklerine bağladı

Kayserispor Oğuzhan'ı renklerine bağladı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2020

ekiplerinden , 1.Lig takımlarından 'dan 23 yaşındaki 'ı renklerine bağladı. Genç stoper bu sezon 17 maça çıktı.

, 1.Lig takımlarından 'dan 23 yaşındaki 'ı renklerine bağladı. Stoper mevkinde forma giyen genç futbolcu, bu sezon ligin ilk yarısında oynanan 17 müsabakada da görev yaptı. 2 sarı kart görüp 2 asisti bulunan Oğuzhan 1530 dakika sahada kaldı.

Balıkesirspor alt yapısında yetişen ve 2014 yılında profesyonel olan Oğuzhan Çapar, hafta başında Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Kayserispor'dan 3 transfer

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