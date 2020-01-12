12 Ocak 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayseri coştu bir kere

Kayseri coştu bir kere
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2020

Süper Lig'de ilk yarıyı son sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, dün iki isimle daha anlaştı.

Süper Lig'de ilk yarıyı son sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor, dün iki isimle daha anlaştı. Daha önce Enver Cenk Şahin ve Mesanovic'le el sıkışan sarı-kırmızılılar, Mario Situm ile David Simao'yu da kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Situm, bu sezon 'te 13 maçta 2 asistle oynarken, 30 yaşındaki Simao ise AEK'da 4 karşılaşmada 189 dakika süre aldı.
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