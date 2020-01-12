12 Ocak 2020, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor Gustavo ile anlaştı! Gustavo Campanharo kimdir?

Kayserispor Gustavo ile anlaştı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2020

’in ikinci yarısında güçlü bir kadro ile mücadele ederek zoru başarmak isteyen , Brezilyalı futbolcu ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu, bu gece ’ye gelecek yarın da sözleşmeyi imzalayacak.

Hes Kablo , Brezilyalı futbolcu ile anlaştı.

Gustavo Campanharo kimdir?

Gustavo, 4 Nisan 1992 doğumlu. 'nın Rio Grande de Sul kentinde doğdu. Brezilya'da takımında orta saha ve forvet arkası mevkilerinde oynadı. 'nın Hellas Verona ve takımlarında da forma giyen Gustavo bu sezon hiç oynamadı.

Gustavo, geçen sezon Ludogorest takımında forma giydi, sonrasında da Brezilya takımına transfer oldu.

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