12 Ocak 2020, Pazar
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Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı.
Kayserispor Gustavo ile anlaştı! Gustavo Campanharo kimdir?
Giriş Tarihi: 12.01.2020
Süper Lig’in ikinci yarısında güçlü bir kadro ile mücadele ederek zoru başarmak isteyen Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı. 28 yaşındaki futbolcu, bu gece Kayseri’ye gelecek yarın da sözleşmeyi imzalayacak.
Hes Kablo Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo ile anlaştı.
Gustavo Campanharo kimdir?
Gustavo, 4 Nisan 1992 doğumlu. Brezilya'nın Rio Grande de Sul kentinde doğdu. Brezilya'da Chapecoense takımında orta saha ve forvet arkası mevkilerinde oynadı. İtalya'nın Hellas Verona ve Fiorentina takımlarında da forma giyen Gustavo bu sezon hiç oynamadı.
Gustavo, geçen sezon Ludogorest takımında forma giydi, sonrasında da Brezilya takımına transfer oldu.
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