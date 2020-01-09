09 Ocak 2020, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor'dan 3 transfer

Kayserispor'dan 3 transfer
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2020

'de ilk yarıyı 10 puanla son sırada kapatan 'da kadro revizyonu başladı.

Birçok isim ile yolları ayıran sarı kırmızılı kulüp, bu oyuncuların yerlerini doldurmak için transfer çalışmalarına start verdi. Kayseri ekibi, Barış Pınar Harekatı'na destek verdiği için Almanya ekibi St. Pauli ile yolları ayrılan ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

Sarı kırmızılıların Enver Cenk Şahin'in yanı sıra Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen hücum oyuncusu Zoran Kvrzic ile 2.5 yıllık, Çekya 1'inci Lig takımlarından Mlada Boleslav'da forma giyen Boşnak forvet Muris Mesanovic ile de 6 aylık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor’a Boşnak golcü Kayserispor’a Boşnak golcü
Kayserispor’a Boşnak golcü Kayserispor’a Boşnak golcü
Kayserispor'a Galatasaray'dan 2 futbolcu! Kayserispor'a Galatasaray'dan 2 futbolcu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör