09 Ocak 2020, Perşembe
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Birçok isim ile yolları ayıran sarı kırmızılı kulüp, bu oyuncuların yerlerini doldurmak için transfer çalışmalarına start verdi. Kayseri ekibi, Barış Pınar Harekatı'na destek verdiği için Almanya ekibi St. Pauli ile yolları ayrılan Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme imzaladı.
Kayserispor'dan 3 transfer
Giriş Tarihi: 09.01.2020
Süper Lig'de ilk yarıyı 10 puanla son sırada kapatan Kayserispor'da kadro revizyonu başladı.
Birçok isim ile yolları ayıran sarı kırmızılı kulüp, bu oyuncuların yerlerini doldurmak için transfer çalışmalarına start verdi. Kayseri ekibi, Barış Pınar Harekatı'na destek verdiği için Almanya ekibi St. Pauli ile yolları ayrılan Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme imzaladı.
Sarı kırmızılıların Enver Cenk Şahin'in yanı sıra Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen hücum oyuncusu Zoran Kvrzic ile 2.5 yıllık, Çekya 1'inci Lig takımlarından Mlada Boleslav'da forma giyen Boşnak forvet Muris Mesanovic ile de 6 aylık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
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