02 Haziran 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Geçtiğimiz günlerde Bakü'de oynanan UEFA Avrupa Ligi Final maçını da yerinde takip eden Hikmet Karaman, Avrupa'nın en büyük iki dev final maçını canlı izleyerek not aldı.
Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından final maçında olduğunu takipçileriyle paylaşan Hikmet Karaman'ın bu paylaşımı bin 500 kişi tarafından beğenildi.
Hikmet Karaman dev finali izledi
Giriş Tarihi: 02.06.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman final maçındaydı.
İstikbal Mobilya Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, İspanya'nın Wanda Metropolitano Stadyumunda oynanan Tottenham ile Liverpool maçını canlı olarak izledi.
Geçtiğimiz günlerde Bakü'de oynanan UEFA Avrupa Ligi Final maçını da yerinde takip eden Hikmet Karaman, Avrupa'nın en büyük iki dev final maçını canlı izleyerek not aldı.
Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından final maçında olduğunu takipçileriyle paylaşan Hikmet Karaman'ın bu paylaşımı bin 500 kişi tarafından beğenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı