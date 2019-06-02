02 Haziran 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Hikmet Karaman dev finali izledi

Hikmet Karaman dev finali izledi
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2019

final maçındaydı.

, 'nın Wanda Metropolitano Stadyumunda oynanan Tottenham ile maçını canlı olarak izledi.

Geçtiğimiz günlerde Bakü'de oynanan Avrupa Ligi Final maçını da yerinde takip eden Hikmet Karaman, Avrupa'nın en büyük iki dev final maçını canlı izleyerek not aldı.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından final maçında olduğunu takipçileriyle paylaşan Hikmet Karaman'ın bu paylaşımı bin 500 kişi tarafından beğenildi.
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