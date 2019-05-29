29 Mayıs 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Süper Lig'e son bilet

Süper Lig'e son bilet
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 29.05.2019

1. Lig play-off finalinde Hatayspor ile Gazişehir yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports Max 1 kanalından canlı yayımlanacak maçı hakem yönetecek.

Müsabakayı kazanacak takım, Abalı Denizlispor ve 'nin ardından gelecek sezon 'de yer almaya hak kazanacak üçüncü ve son ekip olacak.

Maçta normal sürede eşitlik bozulmazsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümüne geçilecek. Uzatmada da taraflar skor olarak birbirlerine üstünlük sağlayamazsa, Süper Lig bileti alacak takım seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

Ligde 34 haftalık normal sezonu teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki Hatayspor 67 puanla üçüncü, 'ın çalıştırdığı Gazişehir ise 59 puanla beşinci sırada tamamladı.

Play-off yarı finalinde Hatayspor, 'u, ise 'u eleyerek finalde birbirlerine rakip oldu.

İki takım arasında normal sezonda oynanan maçları Gazişehir Gaziantep, deplasmanda 1-0, evinde de 2-0'lık skorlarla kazandı.

Her iki finalist de daha önce Süper Lig'de mücadele etmedi.

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