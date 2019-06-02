02 Haziran 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Tiago Lopes: "Hiç bir kulüple anlaşma yapmadım"

Tiago Lopes: Hiç bir kulüple anlaşma yapmadım
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2019

ile sözleşmesi sona eren Portekizli futbolcu , futboldan uzak tatilde.

ekiplerinden ile geçtiğimiz ay itibari ile sözleşmesi sona eren ve tatilde olan Portekizli futbolcu Lopes, dinlendiğini ve henüz hiç bir takım ile anlaşmadığını söyledi. yaptığı açıklamada, "Kayserispor ile zorlu, yorucu bir sezon geçirdim. Lig sonunda hedefimize ulaştık. Tatlı yorgunluk var ve ben tatil yapıyorum. Bir kaç gün önce Türkiye Süper Liginden bir kulüp ile anlaştığıma dair bir kaç yerde haber gördüm. Bir kaç teklif aldım ama hiç bir kulüple anlaşma yapmadım. Belki önümüzdeki hafta ben ve menajerim gelecek sezon ki kulübümün neresi olacağına karar vereceğiz" dedi.
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