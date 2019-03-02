02 Mart 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor’da Chery şoku

Beşiktaş maçı öncesi kötü haber
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2019

maçına saatler kala İstikbal Mobilya ’un Hollandalı oyuncusu kadrodan çıkartıldı. Annesinin kansere yakalandığı haberini alan Tjaronn Chery, teknik heyet ve yönetiminden izin alarak 'ya gitti.

maçında saatler kala İstikbal Mobilya 'n Hollandalı oyuncusu kadrodan çıkartıldı.

İ.M Kayserispor'un Hollandalı oyuncusu Tjaronn Chery annesini rahatsızlığı nedeniyle 'ya gitti. Chery, bugün oynanacak olan Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Lefter Küçükandonyadis sezonu 24. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan İ.M Kayserispor'da maça saatler kala Tjaronn Chery aldığı haber sonrası Hollanda'ya gitti. Annesinin kansere yakalanmasını öğrenen başarılı oyuncu Tjaronn Chery, teknik heyet ve yönetiminden izin alarak ailesinin yanına gitti. Aldığı kötü haber sonrası morali bozuk bir şekilde Kayseri'den ayrılan Chery'in hafta içi Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.
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