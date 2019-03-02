Hikmet Karaman: “İyi bir takıma karşı 2-2 de iyi bir sonuç”
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “İyi bir takıma karşı 2-2 de iyi bir sonuç” dedi.
İ.M. Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İ.M. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "90. dakikada yediğimiz beraberlik golü var. 2 puanı kaybettiğimize mi üzülelim, Mensah'ın ciddi şekilde sakatlanmasına mı üzülelim, Chery'nin annesinin hastalanıp gitmesine mi üzülelim. Devre arasında transfer yapamadık. Buna rağmen elimizde oyuncuları geliştirerek bir şekilde buralar geldik. Buradan da yukarı sıçramayı düşünüyorduk. Beşiktaş iyi bir takım. Kaybettikleri maçlarda 3'er puan alsaydı şampiyonluğun ciddi adaylarından biri olacaktı. Böyle bir takıma karşı oynuyoruz. Oyuncuların duran toplarda görevleri var. Akan oyun başka, duran top başka. Görev dağılımları çok önemli. İkinci yediğimiz golde hatalı biziz. Faulün maçında 2 kişi var. Biz 2 kişilik baraj yapmamız lazımdı. 2 kişi olsak o golü yemeyeceğiz ve 3 puanı alacağız. 2-1'de 3-1'i yakalayacaksın, o pozisyonda vardı. 90. dakika 2-2 bitmesine üzüldük. İyi bir takıma karşı 2-2'de iyi bir sonuç" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı