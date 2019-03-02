02 Mart 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Hikmet Karaman: “İyi bir takıma karşı 2-2 de iyi bir sonuç”

“İyi bir takıma karşı 2-2 iyi bir sonuç”
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 Giriş Tarihi: 02.03.2019

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü , “İyi bir takıma karşı 2-2 de iyi bir sonuç” dedi.

İ.M. Kayserispor, 'in 24. haftasında sahasında ağırladığı ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İ.M. Kayserispor Teknik Direktörü , "90. dakikada yediğimiz beraberlik golü var. 2 puanı kaybettiğimize mi üzülelim, Mensah'ın ciddi şekilde sakatlanmasına mı üzülelim, Chery'nin annesinin hastalanıp gitmesine mi üzülelim. Devre arasında transfer yapamadık. Buna rağmen elimizde oyuncuları geliştirerek bir şekilde buralar geldik. Buradan da yukarı sıçramayı düşünüyorduk. Beşiktaş iyi bir takım. Kaybettikleri maçlarda 3'er puan alsaydı şampiyonluğun ciddi adaylarından biri olacaktı. Böyle bir takıma karşı oynuyoruz. Oyuncuların duran toplarda görevleri var. Akan oyun başka, duran top başka. Görev dağılımları çok önemli. İkinci yediğimiz golde hatalı biziz. Faulün maçında 2 kişi var. Biz 2 kişilik baraj yapmamız lazımdı. 2 kişi olsak o golü yemeyeceğiz ve 3 puanı alacağız. 2-1'de 3-1'i yakalayacaksın, o pozisyonda vardı. 90. dakika 2-2 bitmesine üzüldük. İyi bir takıma karşı 2-2'de iyi bir sonuç" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Beşiktaş maçı öncesi kötü haber Beşiktaş maçı öncesi kötü haber
Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?
Chery: Beşiktaş'ı yeneceğiz Chery: "Beşiktaş'ı yeneceğiz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör