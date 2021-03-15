Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddad, Drinkwater, Bistrovic, Aytaç, Koomson, Hajradinovic, Thelin.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Milosevic, Sekidika, Cikalleshi.
4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Konyaspor'da Kravets, Guilherme, Skubic ve Diomande Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde, 31'inci haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
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