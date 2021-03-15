15 Mart 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI

Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 Giriş Tarihi: 15.03.2021

'in 30. haftasında Kasımpaşa evinde Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'in 30. haftasında Kasımpaşa evinde Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.




KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddad, Drinkwater, Bistrovic, , Koomson, Hajradinovic, Thelin.

Konyaspor: , , , , Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, , Sekidika, Cikalleshi.

4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Konyaspor'da Kravets, Guilherme, Skubic ve Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde, 31'inci haftadaki mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

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