Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Konyaspor karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.



Ev sahibi takımın golünü Hajradinovic kaydetti. Konuk ekibin golü ise Kravets'den geldi.



Bu sonuçla Konyaspor puanını 33'e çıkarttı Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.

Kasımpaşa gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Konyaspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.



KOITA 3 AY SONRA FORMASINA KAVUŞTU



Sözleşme yenilemediği gerekçesiyle Ocak ayında kadro dışı bırakılan Fode Koita affedildi. Lacivert-beyazlı formayla son olarak Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir karşısında görev alan Fransız golcü, daha sonra sakatlığı ve kadro dışı bırakılması nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.



Koita, Konyaspor maçıyla birlikte 3 aylık aranın ardından takıma dönmüş oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR



10'uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aytaç'ın sert şutunda top yandan auta gitti.



21'inci dakikada kaleci Sehic, ceza sahası içinde Koomson'a çalım atmak isterken Ganalı oyuncu topa ayak koydu. Sehic, sonrasında yatarak tekrardan meşin yuvarlağın sahibi oldu.



44'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj'ın ortasında Konyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayının hemen üstünde Hajradinovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören bir noktadan sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



63'üncü dakikada rakip sahada topla buluşan Rahmanovic, topu sürdükten sonra uzak mesafeden vurdu. Top üstten auta gitti.



79'uncu dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme pasını ceza sahası dışındaki Sekidika'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top kaleci Ramazan'da kaldı.



80'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Drinkwater ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Tosic'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.



90+2'nci dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekip atağında Bytyqi ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Kravets'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.



90+7'nci dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan gelişen ev sahibi ekipte Yusuf Erdoğan ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Varga, arkadan gelen Hajradinovic'e indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası yayının hemen üstünden yaptığı vuruşta top kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu:1-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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