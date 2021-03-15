15 Mart 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa-Konyaspor maçında Fode Koita sahalara döndü

Koita sahalara döndü!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

'in 30. haftasında oynanan - maçında 3 ay aranın ardından sahalara döndü.

'da Ocak ayında kadro dışı bırakılan , maçıyla birlikte formasına kavuştu.

Sözleşme yenilemediği gerekçesiyle Ocak ayında kadro dışı bırakılan Fode Koita affedildi. Lacivert-beyazlı formayla son olarak 'in 15'inci haftasında deplasmanda oynanan karşısında görev alan Fransız golcü, daha sonra sakatlığı ve kadro dışı bırakılması nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

Koita, Konyaspor maçıyla birlikte 3 aylık aranın ardından takıma dönmüş oldu.
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