24 Ocak 2021, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa’da Fode Koita kadro dışı bırakıldı! Beşiktaş...

Süper Lig devinin transfer listesindeydi! Kadro dışı bırakıldı
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

, adı 'la da anılan 'yı kadro dışı bıraktı. 30 yaşındaki oyuncu, bu kararın ardından lacivert-beyazlı kulüpten ayrılmak istediği iddia edildi.

'da 6 sezondur forma giyen Koita, kadro dışı bırakıldı. Son olarak 'in 17. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında kadroda yer alan Koita'nın sakatlığından dolayı uzun süredir takımla beraber olamadığı biliniyordu. Geçtiğimiz hafta içi tedavisi tamamlanan ve antrenmanlara başlamaya hazır hale gelen Fransız oyuncunun yönetim kararı ile kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Daha önce Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın da sakatlık dolayısıyla forma giyemediğini açıkladığı 30 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından takımda kalmak istemediği aktarılıyor.

Koita, lacivert-beyazlılarda 108 maçta görev alırken, 31 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fode Koita masada! Sergen Yalçın... haberin devamı

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