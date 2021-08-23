23 Ağustos 2021, Pazartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan ayrılan Ryan Donk Kasımpaşa ile anlaştı!

Ryan Donk’un yeni adresi belli oldu!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa ile el sıkıştı. Deneyimli futbolcu, eski kulübüne geri dönmüş oldu. Donk'un, bu yaz sarı kırmızılılar ile sözleşmesi sona ermiş ve boşa çıkmıştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray ile bu yaz sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un yeni adresi belli oldu.

Deneyimli oyuncu, İstanbul'da kaldı ve Kasımpaşa ile anlaşmaya vardı.

35 yaşındaki futbolcu, böylelikle eski takımına geri dönmüş oldu.

1.92 boyundaki Ryan Donk, Süper Lig'de 186 maça çıkarken, 18 gol ve 16 asist kaydetti.

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