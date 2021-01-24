24 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fode Koita masada! Sergen Yalçın...

Fode Koita masada! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

Gündemine aldığı Mario Mandzukic'in Milan'a transfer olmasının ardından 'u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren 'ta Kasımpaşa forması giyen Fode Koita da alternatifler arasında bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Daha önce Mandzukic'le ilgilenen şimdi de konusunda çalışmalarını sürdüren yönetiminin önünde Fode Koita ismi de duruyor, hem de oldukça uygun şartlarda. 'ın, Süper Ligi tanıyan, oynadığı zaman gol atan bir isim olmasına rağmen bu oyuncuya mesafeli yaklaşıyor. Sezon başında Beşiktaş'a gelmesine izin verilmediği için 3 hafta maçlara sakatım diye çıkmadığı, dikkatsizliği ve rahat tavırları yüzünden corona virüsüne yakalandığı iddia edilen Koita'nın, Thelin geldikten sonra da Kasımpaşa'da "sakatım" diyerek sahaya çıkmaması da Yalçın'ı düşündürüyor.

(Fotomaç)

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