Beşiktaş'ta Fode Koita masada! Sergen Yalçın...

Gündemine aldığı Mario Mandzukic'in Milan'a transfer olmasının ardından Hulk'u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Kasımpaşa forması giyen Fode Koita da alternatifler arasında bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Daha önce Mandzukic'le ilgilenen şimdi de Hulk konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetiminin önünde Fode Koita ismi de duruyor, hem de oldukça uygun şartlarda. Sergen Yalçın'ın, Süper Ligi tanıyan, oynadığı zaman gol atan bir isim olmasına rağmen bu oyuncuya mesafeli yaklaşıyor. Sezon başında Beşiktaş'a gelmesine izin verilmediği için 3 hafta maçlara sakatım diye çıkmadığı, dikkatsizliği ve rahat tavırları yüzünden corona virüsüne yakalandığı iddia edilen Koita'nın, Thelin geldikten sonra da Kasımpaşa'da "sakatım" diyerek sahaya çıkmaması da Yalçın'ı düşündürüyor.

(Fotomaç)

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