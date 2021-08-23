Son dakika transfer haberi: Kasımpaşa ile anlaşan Ryan Donk'tan Galatasaray'a veda mesajı!
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa ile anlaşmaya varmıştı. Deneyimli futbolcu, bu transfer gelişmesinin ardından sarı kırmızılı kulübe duygusal bir veda mesajı yayınladı. Donk, yaptığı paylaşımda, "Bu ayrılığı yaşamak benim için çok zor. 5 buçuk yıl boyunca kazanılan kupalar, yaşanan onlarca büyük zafer, ömür boyu unutamayacağım muhteşem duygular.. Bu formayı giymenin gururunu ömrümün sonuna kadar yaşayacağım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
2016 yılında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Ryan Donk, sarı kırmızılı takımdan ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcu ile nikah tazelenmemişti. Tecrübeli futbolcu eski takımı Kasımpaşa'ya dönerken, Galatasaray için de bir veda mesajı yayınladı.
Donk, yaptığı paylaşımda; "2016 yılında yaşamaya başladığım bu rüyanın bugün sonuna geldim. Bu ayrılığı yaşamak benim için çok zor. 5 buçuk yıl boyunca kazanılan kupalar, yaşanan onlarca büyük zafer, ömür boyu unutamayacağım muhteşem duygular.. Bu formayı giymenin gururunu ömrümün sonuna kadar yaşayacağım. Dünyanın en iyi taraftarı önünde oynadığım her maçı, senelerdir gösterdiğiniz muhteşem desteği hep hatırlayacağım. İmparator Fatih Hocama, kulüp yöneticilerimize, senelerdir başarıları birlikte kovaladığımız tüm takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerine ve büyük Galatasaray taraftarına sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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