Kasımpaşa'da Fuat Çapa’nın corona virüsü testi pozitif çıktı!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörü Fuat Çapa’nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Lacivert-beyazlı ekipte, teknik direktör Fuat Çapa'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Çapa'nın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları