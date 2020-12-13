13 Aralık 2020, Pazar

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşa'da Fuat Çapa’nın corona virüsü testi pozitif çıktı!

Süper Lig ekibinde corona şoku! Teknik direktör...
KASIMPAŞA A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 Giriş Tarihi: 13.12.2020

ekiplerinden , teknik direktörü ’nın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'in 12'nci haftasında sahasında 'u 3-2 mağlup eden 'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Lacivert-beyazlı ekipte, 'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Çapa'nın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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